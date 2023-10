Giacomo Pigni è il nuovo segretario del Pd

Cambio al vertice del Partito democratico di Legnano.

Giacomo Pigni eletto segretario del circolo legnanese del Partito democratico

Ieri, domenica 1 ottobre, sono andati in scena i Congressi regionali, provinciali e di circolo del Pd. Appuntamenti che i dem legnanesi hanno vissuto nella convinzione che "la politica si fa per e con gli altri" e che "la leadership è collettiva o è destinata a essere poco efficace o addirittura dannosa". Dopo sei anni, il Pd cittadino ha un nuovo segretario: si tratta di Giacomo Pigni, che succede a Michele Ferrazzano.

Consigliere comunale dal 2020, è Cavaliere per il servizio reso durante il Covid

Ventisette anni, laureato in Giurisprudenza, Pigni è stato eletto consigliere comunale nell'ottobre 2020 con 146 preferenze. Attivo nel volontariato, nel giugno 2020 è stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica per il servizio reso alla comunità durante l’emergenza Covid (nei momenti più critici della pandemia, per l'Auser Ticino Olona ha coordinato 30 giovani nel servizio di consegna della spesa agli anziani che, in quanto soggetti fragili, non potevano uscire di casa).

"Non vedo l'ora di iniziare questo bellissimo e difficilissimo compito"

Così ha commentato il nuovo incarico:

"È una grande emozione ricevere il testimone da Michele Ferrazzano dopo un mandato lungo e pieno di scommesse vinte. Oggi come circolo ci riconosciamo, ancora una volta, come una comunità che con la concretezza delle sue idee vuole essere motore di cambiamento nella nostra Legnano e in tutto il Paese. Da qui può partire la realizzazione di una Italia nella quale non conta da dove arrivi o dove nasci per essere felice. Non vedo l'ora di iniziare questo bellissimo e difficilissimo compito"

Ferrazzano: "La nostra comunità può avvalersi di una nuova classe dirigente"

Il predecessore Ferrazzano ha dichiarato:

"Dopo sei anni impegnativi, per certi versi anche pesanti, ma pieni di soddisfazioni, ho passato il testimone, come è giusto che sia, fortemente convinto che il nostro partito, la nostra comunità, può oggi avvalersi di una nuova classe dirigente, guidata dal nostro nuovo segretario Giacomo Pigni, in grado di affrontare con competenza, carisma e capacità inclusiva, le sfide future. Sono certo che Giacomo, che supporteremo e sosterremo al massimo delle nostre possibilità, saprà guidare e valorizzare le molteplici competenze e il loro legittimo desiderio di partecipazione per raggiungere ulteriori e migliori percorsi di crescita politica della nostra comunità. Un saluto e un abbraccio a tutti gli iscritti e un grande in bocca al lupo Giacomo".

Nella foto di copertina: il nuovo segretario del Partito democratico di Legnano Giacomo Pigni (a destra) insieme al suo predecessore Michele Ferrazzano