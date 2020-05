Gettone di presenza per sostenere il Comune nella raccolta fondi. Questa l’iniziativa del Pd guidato dal capogruppo Sara Rubino.

Gettone di presenza per la raccolta fondi

Il gettone per sostenere il Comune nella raccolta fondi. Questa l’iniziativa del Pd guidato dal capogruppo Sara Rubino. Negli scorsi giorni il coordinamento del Partito democratico Città di Lainate e a Lista Lainate Civica hanno deciso di fare un gesto di aiuto per la Città, sostenendo il Comune con un contributo versato al conto corrente istituito per la raccolta fondi per l’emergenza alimentare e altri interventi per i lainatesi. L’articolo completo sul numero di Settegiorni in edicola o nell’edizione sfogliabile.

Torna alla home