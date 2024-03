Gente di Lainate e Frazioni candida Donato Re

Il geometra Donato Re candidato sindaco della lista civica «Gente di Lainate e frazioni» alle prossime elezioni amministrative.

Stimato geometra e figura ben radicata nella comunità, Donato Re si presenta come un nuovo punto di riferimento per il comune lainatese offrendo un’alternativa credibile e inclusiva.

«Vogliamo essere un’alternativa credibile e valida, promuovendo al contempo un cambio di passo generazionale e di idee. Lainate è stata governata dalle stesse persone per un periodo prolungato. La nostra forza si nutre dell’unità e della stretta interazione con la comunità. - afferma il candidato sindaco della lista civica Gente di Lainate e frazioni»

La stesura del programma elettorale è ancora in corso, ma Re assicura che sarà frutto di un dialogo aperto e continuo con i cittadini e le associazioni locali.

«Nei prossimi giorni, verranno annunciati i nomi dei candidati consiglieri - afferma Re - Inoltre, sarà considerato non solo il contesto cittadino, ma anche le specificità e le esigenze delle frazioni. Sarà interessante esplorare le idee innovative e di valore per il nostro paese che emergono dal territorio. Non tutti saranno soddisfatti, ma cercheremo di guadagnare la fiducia dei cittadini e di ripagarla con azioni concrete.»