Gelli: “Preoccupato per la situazione della scuola”

“Mi sento di dover chiedere io scusa a tutte le famiglie per la situazione che il mondo della scuola sta subendo in queste settimane di passione”. Così Simone Gelli, vicesindaco magentino e assessore alle Politiche Scolastiche commenta le grandi incertezze legate al ritorno sui banchi a settembre.

“Non è possibile avere un Ministro della Pubblica Istruzione che ogni settimana se ne inventa una in merito alla ripresa delle lezioni a settembre, salvo poi smentire il giorno dopo. Siamo infatti passati dai turni di insegnamento al mattino e al pomeriggio, per poi ragionare sul dimezzamento delle classi con la formula della didattica per metà in presenza e per metà a distanza, per arrivare all’assoluta boiata del plexiglass da montare sui banchi, ipotesi ora disconosciuta. In tutto questo peregrinare di dichiariazioni e relative smentite però non abbiamo ancora capito come si riprenderà in settembre. Non ho capito se il Ministro stia partecipando alla nota trasmissione “Scherzi a Parte”.