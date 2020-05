Gallotti esce dalla Lega in Consiglio, Mercanti verso l’addio

Deluso dalla locale sezione Emanuele Gallotti esce dal gruppo consiliare della Lega e passa al gruppo misto.

Gallotti esce dalla Lega in Consiglio

Crisi all’interno della Lega abbiatense, il consigliere Emanuele Gallotti abbandona il gruppo consigliare della Lega ed entra a far parte del Gruppo Misto. “Sono deluso dalla sezione locale – spiega-. La Lega deve lavorare per la città, non per interessi personali. Non deve essere una vetrina”.

Anche Mercanti verso l’addio

Gallotti ha rimesso anche le deleghe all’organizzazione delle fiere cittadine, poiché spettanti alla Lega. A breve probabilmente anche l’assessore leghista Marco Mercanti potrebbe rassegnare le dimissioni. “Non sono l’unico a pensarla così – aggiunge Gallotti -, non ci sono più volti nel territorio, non so quanto si possa andare avanti”.