Gaggiano: questione sicurezza una priorità per l’Amministrazione Baj

Gli atti di vandalismo che la settimana scorsa hanno coinvolto l'auditorium di Gaggiano, danneggiando (in modo per fortuna non grave) parte del materiale e disturbando l'attività della compagnia teatrale FavolaFolle, hanno suscitato nei residenti un comprensibile misto di rabbia e preoccupazione: la fine della scuola e la conseguente maggiore libertà dei ragazzi, fanno temere un aumento di questi irritanti avvenimenti.

Più controlli delle forze dell’ordine

La nuova giunta, guidata dal neo eletto sindaco Enrico Baj si trova quindi a dover affrontare una sfida non semplice, sebbene siano stati presi i primi passi in materia di prevenzione e deterrenza, come assicura lo stesso Baj:

«I fatti, purtroppo, sono noti: ci soni stati atti di vandalismo ripetutisi per tre notti consecutive, anche se fortunatamente non sono stati arrecati danni irreparabili. Da parte nostra stiamo attenzionando la struttura e l'area circostante, e stiamo esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per risalire ai colpevoli. Sospettiamo si tratti di un gruppo di minorenni, ma non possiamo ancora esserne certi. In questi giorni abbiamo incontrato il comandante dei Carabinieri di Rosate, per consultarci a tutto tondo e chiedere un aiuto. L'idea è quella di rafforzare il presidio serale delle forze dell'ordine, soprattutto nei luoghi in cui i giovani si radunano. Durante il consiglio comunale di martedì (il primo ad essere trasmesso in streaming ) e la riunione di giunta di mercoledì, è stato discusso un eventuale budget da dedicare all'installazione di altre telecamere e ausili tecnici. Se davvero si tratta di ragazzini in vena di bravate, informeremo le famiglie. Sappiamo però che non serve tanto il pugno di ferro, quanto lavorare sul coinvolgimento in attività sportive o associazionistiche più costruttive».

Anche strumentazione elettronica

Una situazione che merita un’attenta analisi, ma al contempo un’azione immediata. Su questo indirizzo è d’accordo anche il neo vicesindaco ed assessore alla Sicurezza Francesco Berardi.