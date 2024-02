Gaggiano: partita la corsa alle Amministrative

Fermento nella politica gaggianse. Manovre e tattiche, per andare a creare le squadre che scenderanno in campo per eleggere il successore dell’attuale sindaco di Gaggiano Sergio Perfetti.

Schieramenti in campo

Solo qualche giorno fa “Rilanciamo Gaggiano” gruppo consigliare guidata da Enrico Baj ha annunciato che alle prossime amministrative sarà “Un’alternativa concreta all’Amministrazione uscente”.

Notizia di queste ore che il Gruppo “Amici di Gaggiano” facente parte della coalizione “Insieme per Gaggiano”, che attualmente governa il paese e che tra le proprie fila annovera il vicesindaco Francesco Berardi e l’assessore Lida Follari, informa i cittadini che alle prossime elezioni che si svolgeranno l’8 ed il 9 giugno 2024 non si presenterà più con questa compagine.

“Costituiremo un nuovo gruppo che sia veramente civico, senza alcun condizionamento politico, attento alle esigenze ed al coinvolgimento di tutti i cittadini” si legge in una nota.

Si preannuncia una nuova composizione, che in queste settimane, dovrà scegliere il candidato sindaco. Nelle prossime settimane si delineerà il quadro dei candidati alla poltrona di pri o cittadino.