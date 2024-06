Gaggiano: il sindaco svela la nuova Giunta

Definita la nuova Giunta Comunale , il neo-eletto sindaco di Gaggiano Enrico Baj ed i suoi sono pronti a mettersi al lavoro.

Gli assessori

Accanto al primo cittadino ci saranno Francesco Berardi vicesindaco, con deleghe per le attività produttive, la sicurezza, i trasporti, l’innovazione tecnologica, i cimiteri, l’Unione I Fontanili e la Protezione Civile; Eleonora Bortolotto con deleghe per i servizi sociali, la famiglia, le associazioni di volontariato, la terza età, la salute, il centro diurno integrato e gli alloggi protetti; Valentina Aceti con deleghe per i servizi scolastici, le pari opportunità,, legalità e prevenzione, contratti di affidamento lavori, servizi e forniture; ed in infine Gian Luca Bianchi con deleghe per il settore finanziario, i tributi, il personale, le società e gli organismi partecipati.

A loro si uniscono i consiglieri Giuseppe Gorini per Territorio e Ambiente , Laura Zuccato per Lavori Pubblici e Frazioni, Federico Zaia per Eventi e Turismo, Gabriel Gualtieri per Comunicazione e Giovani e Sara Prampolini per Sport, Cultura e Bandi PNRR.

Una scelta equilibrata

Enrico Baj commenta così l’insediamento della nuova giunta:

“Con una combinazione di esperienza amministrativa, giovani promesse e persone determinate e impegnate nelle attività del paese, siamo pronti a portare avanti il cambiamento positivo che la nostra comunità merita.La nostra missione è creare un'amministrazione trasparente, responsabile e orientata al servizio. Vogliamo lavorare a stretto contatto con i cittadini per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presenteranno per costruire un futuro migliore per Gaggiano.”

Il consiglio comunale d’insediamento della nuova Amministrazione si terrà martedì, 25 giugno 2024, alle ore 21 in sala consiliare