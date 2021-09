Gaggiano aderisce alla settimana europea della mobilità 2021

Il Comune di Gaggiano aderisce alla settimana europea della mobilità, in programma dal 16 al 22 settembre. "Muoviti sostenibile e in salute"

L’assessorato all’ambiente e al turismo, nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità, organizza per sabato 18 settembre, una gita in bicicletta da Gaggiano a Vigano e Barate, su strade ciclabili o a bassa intensità di traffico. Un'iniziativa tesa a sensibilizzare la cittadinanza su un tema che dovrà diventare sempre più centrale nelle politiche comunali.

Gran parte del successo di queste campagne sta nel raccontare ai giovani in che direzione dovrà e deve andare il mondo. Per il bene individuale e per il bene di tutti.

Visite ai "gioielli" gaggianesi

L'evento sarà l'occasione per ammirare alcune bellezze del territorio: la Certosa di Vigano, l'oratorio di S.Ippolito e la Chiesa dei SS. Eugenio e Maria, a cura dell’Associazione Mambre; infine la Chiesa di S. Andrea di Barate, a cura dell’Associazione Il Rachinaldo. Ritrovo e partenza in bicicletta da Gaggiano alle h.15. Per l’accesso all’interno dell’oratorio di S. Ippolito bisogna essere muniti della certificazione verde COVID-19.

Prenotazioni

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite: e-mail alessandragatti@comune.gaggiano.mi.it e segreteria@comune.gaggiano.mi.it. Si riceverà conferma con luogo di ritrovo. Disponibilità limitata. L'evento verrà sospeso se le condizioni pandemiche o meteorologiche dovessero richiederlo.