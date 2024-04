Fratelli d'Italia pronta a presentare il candidato per Settimo

Prosegue il percorso del circolo di Fdi verso le elezioni comunali dell’ 8 e 9 giugno. L’obiettivo è, "naturalmente, di “liberare” Settimo Milanese da oltre 70 anni di regime comunista".

La sede di via Barni resterà aperta dal lunedì al sabato tutte le mattine e, inoltre, i pomeriggi di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato. Entro la fine della prossima settimana presenteremo il nostro candidato sindaco e la lista dei candidati ai cittadini e alla stampa.

“A coloro che sembrerebbe abbiano abbandonato il circolo di Fratelli d’Italia auguriamo un buono e sereno viaggio – afferma Francesco Saverino, presidente del circolo Fdi di Settimo –. Speriamo per loro che sia l’ultimo cambio di bandiera ma temiamo che come recita il vecchio adagio, “Chi tradisce una volta, tradisce sempre”, ce li ritroveremo in futuro in ulteriori altre liste. Rimaniamo, naturalmente, ancora aperti a nuovi contributi di persone di alto profilo, di spiccata moralità e innamorati della propria città che vorranno far crescere Settimo e portare sempre più in alto le idee di Giorgia Meloni e del nostro movimento”.