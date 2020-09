Fratelli d’Italia presenta la sua lista a supporto di Cucchi – LE FOTO

Fratelli d’Italia Parabiago presenta la lista dei 15 candidati consiglieri a supporto del candidato sindaco di centrodestra Raffaele Cucchi.

La presentazione di Fratelli d’Italia

La presentazione, andata in scena ieri, martedì 1° settembre 2020, davanti al municipio e hanno preso parte anche alcuni esponenti di spicco del partito di Giorgia Meloni, i quali hanno speso parole d’elogio per l’operato dell’Amministrazione comunale e dei propri rappresentanti. “Crediamo che il sindaco Cucchi abbia governato bene con tutta la sua maggioranza, grazie anche all’importante lavoro svolto negli ultimi cinque anni da Fratelli d’Italia, dal Movimento giovanile e dal nostro capolista Giuliano Polito, al quale va un grazie speciale a nome di tutto il partito – ha dichiarato Fabio Raimondo, vice coordinatore regionale di FdI – Un esempio su tutti è il giardino dedicato ai Martiri delle Foibe, al quale si aggiunge la presenza costante dei nostri esponenti sul territorio; perché per noi fare politica significa essere presenti e metterci la faccia”.

Presente anche l’assessore regionale De Corato

Presente anche Sandro Sisler, coordinatore milanese di FdI, e l’assessore regionale Riccardo De Corato, delegato alla Sicurezza e già vicesindaco di Milano, che ha promesso che Regione Lombardia si impegnerà, tramite bandi e contributi, a fornire maggiori risorse e strumentazione alla Polizia Locale della città.

“Il fatto che in questa coalizione io sia sostenuto da quattro forze politiche rappresenta un grande motivo d’orgoglio per me – ha commentato Cucchi in chiusura – La nostra è una coalizione aperta al confronto, che vuole dare continuità ai progetti già avviati e al lavoro di questi anni al servizio della comunità. Grazie di cuore ai candidati e in bocca al lupo a tutti noi!”.

I nomi dei 15 candidati consiglieri

Ecco i 15 candidati consiglieri: Giuliano Polito, Marica Slavazza, Daniel Marazzini, Cristina Pinna, Gabriele Castelli, Wilma Evelli, Pantaleone Iannelli, Martina Mazzeo, Andrea Lonati, Nadia Morosi, Valerio Zauli, Paola Novello, Maria Rosa Picollo, Donata Rigamonti e Cristina Serini.

