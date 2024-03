Fratelli d'Italia e la sicurezza a Legnano: "Sbandati coccolati dal PD"

Comunicato da parte del circolo di Fratelli d'Italia di Legnano sulla sicurezza in città: "Il sindaco coccola i delinquenti".

“Sindaco la situazione è fuori controllo, orami anche la stampa vede il pericolo in città! Che fare? - chiedono ironicamente al sindaco gli esponenti di Fratelli d'Italia - "Molto semplice (risponde il sindaco): organizzare un evento di partito, per dire che in effetti non si tratta più solo di percezione però dai, alla fine Legnano è in media con le altre città disastrate. Dare un nome inclusivo ad un progetto vuoto patrocinato dalla giunta tipo: Legnano Si-cura. Farsi i complimenti per la scelta del nome del progetto e sottolineare che SICURA è anche SI CURA, in fondo in un mondo dove l’abito fa il monaco, perché puntare alla sostanza, quando c’è già l’apparenza? Scaricare la responsabilità alla Polizia Locale e alla coop Albatros, ricordando che i veri cattivi stanno al governo e non si curano abbastanza della sicurezza pubblica. E no! Adesso basta".