Fratelli d'Italia ha quadruplicato i voti

Fratelli d'Italia a Corbetta ha quadruplicato i voti. "Pur rammaricati per la sconfitta della coalizione di centrodestra e del candidato Renzo Bassetto Sindaco, evidenziamo che siamo stati l'unico partito che ha quadruplicato i voti rispetto alle elezioni 2016".

"Il Circolo di Corbetta - scrive la direzione - nato a gennaio 2020, è cresciuto nel tempo, anche come numero di iscritti, e continuerà la propria attività sul territorio per radicarsi sempre di più con l’ambizione di crescere e incidere sempre di più nella politica corbettese. Ringraziamo tutti gli iscritti, i militanti ed i candidati della lista per l’impegno profuso e, soprattutto, i corbettesi che hanno votato e riposto la loro fiducia in Fratelli d’Italia. Non li deluderemo".