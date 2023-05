Fratelli d'Italia Bareggio presenta la sua squadra

La lista Fratelli d'Italia di Bareggio ha presentato la sua squadra al fianco del sindaco uscente Linda Colombo in vista delle elezioni del 14 e 15 maggio 2023.

Nella serata di sabato 6 maggio la presentazione ufficiale dei 16 candidati consiglieri di Fratelli d'Italia con la "benedizione" di numerosi big del partito; lista che sostiene il sindaco uscente Linda Colombo.

Ha affermato Domenico Bonomo, assessore uscente e capolista:

"Ci presentiamo a queste elezioni con una lista notevolmente rafforzata rispetto a cinque anni fa. Siamo stati il primo partito alle elezioni politiche di settembre e alle regionali di febbraio, l’obiettivo è ripeterci anche qui a Bareggio. Un ringraziamento particolare al nostro sindaco Linda Colombo, che in questo mandato ci ha dato fiducia con un assessorato anche se non abbiamo avuto la rappresentanza in Consiglio. In questi anni crediamo di avere ripagato questa fiducia dando il nostro contributo all’ottimo lavoro di questa Amministrazione".