Fratelli d'Italia al fianco degli studenti: "Situazione intollerabile nelle scuole di Città Metropolitana"

I consiglieri di Città metropolitana Pino Pozzoli, Guglielmo Villani e Alessandro De Vito di Fratelli d'Italia hanno espresso la propria vicinanza agli studenti delle scuole di Magenta e Parabiago dopo le proteste a causa degli allagamenti e dei problemi di riscaldamenti nelle aule.

“La manutenzione delle nostre scuole è prioritaria, non si possono abbandonare ragazzi e professori al freddo e in aule fatiscenti. Il sindaco Sala troppo spesso si dimentica di essere anche il sindaco della Città Metropolitana, purtroppo per i cittadini della provincia. Gli interventi di manutenzione sono urgenti e non più procrastinabili, le scuole superiori della nostra provincia sono allo sfascio. La verifica sulle caldaie andrebbe fatta prima della riapertura delle scuole. Non si può vivere sempre d'urgenza lasciando al freddo i nostri ragazzi.”.