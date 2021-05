Fratelli d’Italia e il suo circolo verso le elezioni comunali

Fratelli d’Italia, il partito di destra ha presentato oggi il circolo di Nerviano in vista delle elezioni comunali di settembre-ottobre.

Fratelli d’Italia: “Vogliamo il centrodestra unito”

Nonostante il maltempo questa mattina, sabato 1 maggio 2021, a Nerviano è stato ufficialmente presentato alla cittadinanza il circolo di Fratelli

d’Italia. Il gazebo è stato organizzato nel bel mezzo del mercato cittadino di via Toniolo, evento in vista delle elezioni comunali in programma a settembre-ottobre. A presenziare all’evento anche

l’onorevole Carlo Fidanza: “Questo è un gruppo già attivo da diverse settimane,

è un battesimo di fuoco tra la gente – ha dichiarato -Riponiamo molta fiducia in questo circolo e in questo gruppo perché è molto attivo e compatto, sicuramente farà bene in vista delle prossime elezioni amministrative”. Proprio riguardo le elezioni comunali, il presidente del circolo nervianese Giorgio Canevari ha annunciato: “Stiamo dialogando con tutte le forze del centrodestra per presentarci in modo compatto alle prossime elezioni comunali. Crediamo che l’attuale maggioranza abbia fatto un buon lavoro e siamo pronti a dare il nostro contributo con molte idee e progetti. Ora aspettiamo che l’attuale sindaco sciolga le riserve e dopo avvieremo un discorso che speriamo possa rivelarsi prolifico”.

Gli altri schieramenti

Fratelli d’Italia era stato il primo partito ad annunciare la sua corsa nell’imminente campagna elettorale. Si attende di sapere cosa farà l’attuale sindaco Massimo Cozzi, membro della Lega, che è al suo primo mandato: “Al momento giusto scioglieremo ogni dubbio in merito, con la certezza che la nostra alleanza di ripresenterà compatta (nota: la maggioranza è formata da Lega, Gin e Con Nerviano)”.

Altra presenza certa sarà quella del Partito democratico: “Ci saremo per battere le ideologie della Lega e di tutta la destra” aveva annunciato il circolo cittadino.