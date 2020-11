Forza Italia Legnano: “Opposizione dura ma responsabile”

Forza Italia Legnano assicura un'”opposizione dura ma responsabile” ma chiede alla maggioranza maggiore coerenza.

Forza Italia: “Mai come in questo momento sono necessarie persone competenti nei ruoli giusti”

“In un momento così delicato, sia dal punto di vista sanitario che economico, il ruolo in opposizione di Forza Italia nei confronti del governo cittadino vuole essere di critica decisa e al contempo costruttiva e responsabile – scrive il direttivo cittadino (nella foto di copertina la coordinatrice Roberta Paparatto) – Salutiamo con soddisfazione l’elezione del consigliere Letterio Munafò a presidente della Commissione Sport: oltre a essere il più votato della coalizione di centrodestra è anche uomo di sport con grande esperienza nella gestione di società sportive e con la giusta conoscenza delle problematiche relative agli impianti. Mai come in questo momento sono necessarie persone competenti nei ruoli giusti allo scopo di portare benefici alla nostra città. Per lo stesso motivo abbiamo ritenuto di votare per la presidenza della Commissione speciale Salute il dottor Franco Colombo, avversario nella scorsa partita elettorale”.

“Chiediamo coerenza: per esempio sul trasloco degli uffici comunali nell’ex Tribunale…”

“Ciò non vuol dire essere succubi: a tale proposito rileviamo come la recente inaugurazione del Nuovo sportello anagrafe grazie al recupero del dismesso edificio dell’ex Tribunale sia stata definita dal sindaco Lorenzo Radice come “il primo passo verso servizi sempre più smart” – prosegue il direttivo di Forza Italia – Questo è in realtà uno dei passi della scorsa Amministrazione di centrodestra, oltretutto con la minoranza di allora (con esclusione del M5S) che in realtà chiedeva lo stop al trasloco degli uffici comunali! Stessa compagine ora in maggioranza (Insieme per Legnano) che esulta come fosse a lei dovuta! Chiediamo coerenza per cortesia”.

