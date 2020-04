Forza Italia e Fratelli d’Italia lasciano il Patto del Cambiamento

Forza Italia e Fratelli d’Italia lasciano la coalizione di centrodestra di Castano Primo “Il Patto del Cambiamento”. A ufficilizzarlo il consigliere Roberto Colombo nel Consiglio comunale di ieri, lunedì 27 aprile.

Forza Italia e Fratelli d’Italia lasciano sola la Lega

“Avevamo grandi idee e tanta voglia di fare per amministrare Castano – hanno scritto in un comunicato stampa – I cittadini hanno scelto altro, ma questo non ci ha fatto né ci farà demordere dall’impegno con i nostri sostenitori e con la popolazione tutta. La coalizione di centrodestra era salda e in grado di soddisfare le aspettative dei suoi elettori”.

Eppure, nella coalizione, qualcosa non ha funzionato

“Tuttavia, essa era composta da più forze politiche ed è accaduto che al suo interno si siano riscontrati modi e tempi diversi di approccio alle problematiche che, inevitabilmente, una forza di opposizione è tenuta a segnalare, affrontare e risolvere – hanno continuato i due partiti di centrodestra – Per questo motivo abbiamo ritenuto giusto operare una scelta che possa dare a ciascuno l’opportunità di procedere autonomamente. In democrazia è giusto e indispensabile che ogni voce possa essere ascoltata e vagliata dai cittadini che dovranno poi scegliere (con il voto). Tra pochi anni avremo così la possibilità di predisporre un nuovo e migliore progetto amministrativo per la nostra città”.

L’uscita con Roberto Colombo

Da qui la decisione di uscire dal Patto del Cambiamento, che ora resta con la sola rappresentanza della Lega, del consigliere Roberto Colombo. Hanno infatti terminato FI e FdI: “In Consiglio comunale le due forze politiche saranno congiuntamente rappresentate del consigliere Roberto Colombo”.

