Forza Italia Arese a sostegno di Roberta Tellini sindaco

La sezione di Forza Italia Arese ha ufficializzato il proprio appoggio a Roberta Tellini, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di maggio.

La sezione di Forza Italia Arese, dopo il favorevole consenso del coordinamento Provinciale e Regionale, insieme a tutto il suo gruppo civico e politico, annuncia la sua partecipazione al progetto che vede in campo la candidatura a Sindaco di Arese di Roberta Tellini.

"Per noi è un piacere aver fatto parte fin da subito al progetto e siamo contenti di condividere le idee per un futuro Aresino migliore con Roberta Tellini, tutta la sua squadra e tutte le forze civiche che hanno manifestato l’interesse comune per la nostra Città. Abbiamo voluto portare avanti un progetto genuino, frutto delle idee condivise con le altre liste facenti parte della coalizione, per il pieno interesse dei nostri concittadini. La politica non è fatta solo di simboli, è fatta di persone che condividono un progetto e noi abbiamo deciso di prendere questa strada con convinzione, abbiamo sposato un progetto che con tutta la nostra forza vogliamo portare avanti per l’interesse comune. Forza Italia è l’espressione più centrista e liberale del centro-destra nazionale e con Roberta Tellini siamo sicuri di poter rispecchiare gli ideali liberal-democratici degli Aresini".