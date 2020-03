Fondi per i disabili ripristinati, il Pd: “Vittoria grazie anche alle famiglie”

Fondi per disabili ripristinati: parla il Pd regionale.

Fondi per disabili ripristinati: ecco cosa dice il Pd regionale

Piccola novità sulla vicenda dei tagli ai contributi per disabili gravi e gravissimi fatti da Regione Lombardia. Dopo una battaglia portata avanti dalle associazioni e dalle famiglie e, in sede istituzionale, strenuamente dal Gruppo regionale del Pd, finalmente un minimo spiraglio: “Se la Giunta regionale ha fatto una piccolissima marcia indietro rispetto ai folli tagli di fine dicembre, portando nuovamente da 400 a 600 euro il contributo fisso per l’assistenza, è solo per le proteste delle famiglie e la nostra mozione in consiglio regionale, ma certamente non basta – fa sapere Carlo Borghetti, vicepresidente del consiglio regionale e componente della Commissione Sanità –. Il Governo ha stanziato per la Lombardia 90 milioni di euro, la Regione a guida leghista, dopo tutto quel che è accaduto, ne ha trovati 23, di cui 13 per il voucher che però ha numeri risibili: stiamo parlando per Milano di 168 casi su 2903 destinatari del contributo”.

Borghetti: “Siamo comunque distanti dall’obiettivo”

Ma per Borghetti è anche “insopportabile che il contributo fisso per bambini e ragazzi che frequentano le scuole sia passato in due anni da mille a 600 euro. È fondamentale che la socialità dei minori disabili venga favorita e incentivata, non si capisce perché la Regione l’abbia voluta penalizzare. Siamo ben distanti dall’obiettivo di riconoscere a queste persone e alle loro famiglie le condizioni che avevano fino a pochi mesi fa e quindi per noi la questione rimane aperta”.

Con la delibera regionale contestata, approvata l’antivigilia di Natale, la Regione prende atto dell’aumento delle risorse stanziate dal Governo per le politiche regionali in favore dei disabili, ma al contrario di quanto ci si sarebbe aspettati modifica in senso peggiorativo le misure dedicate ai disabili gravi e gravissimi.

