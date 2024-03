Fondi per eventi di Halloween, Celeste vota contro: «Festa anticristiana»

In una società orientata al compromesso fa notizia chi resta fedele alla propria etica personale, lo sa bene il consigliere comunale Alfredo Celeste.

Fondi per Halloween: Celeste vota contro in Consiglio

Durante la seduta consiliare di giovedì 7 marzo, l'ex sindaco di Sedriano si è visto costretto a votare contro la variazione del bilancio di previsione 2024-2026 presentata dall’Amministrazione comunale guidata da Marco Re.

Motivo: la presenza tra le spese correnti di 8.500 euro a favore di manifestazioni culturali e ricreative, tra cui l’ormai tradizionale festa di Halloween. Un vero e proprio pomo - in questo caso zucca - della discordia per Celeste, devoto cattolico e non nuovo all’utilizzo dell’obiezione di coscienza nella sfera politica, che al momento della dichiarazione di voto spiega:

«So che potrò suscitare qualche critica ma non ho problemi a dirlo, da cristiano praticante e da teologo non posso condividere Halloween, che è una festa contro lo spirito cristiano e con contenuti anticristiani».

Affermazioni peraltro in controtendenza rispetto al parere generale del consigliere sulla variazione:

«Rispetto a una gita a Verona o a un evento culturale è ovvio che Halloween è fuori dalle grazie di Dio. Tutti i cristiani che si dicono tali non possono festeggiarla ma non secondo me, perché su questo la Chiesa è molto esplicita - conclude - Mi dispiace per l’assessore Pisano, perché ci sono alcune cose che sono anche positive, ma ovvio che stabiliti quali sono gli obiettivi non mi resta che votare contro».

Il peso morale del voto di Celeste non ha tuttavia impedito alla variazione di essere approvata dalla maggioranza.