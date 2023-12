Foieni è il nuovo presidente di Italia Viva zona Bareggio

È Mauro Foieni, di Bareggio, il nuovo presidente di Italia Viva della zona, che comprende Arluno, Bareggio, Casorezzo, Cisliano, Sedriano e Vittuone.

Venerdì 15 dicembre 2023 è di fatto avvenuto il passaggio della campanella tra l’ex presidente, Tommaso Luè, e l’attuale: Foieni, appunto.

"È con profonda gratitudine e senso di responsabilità che accetto di servire come presidente di Italia Viva la nostra zona di Bareggio, che comprende i comuni di Arluno, Bareggio, Casorezzo, Cisliano, Sedriano e Vittuone - ha affermato - Questa elezione non è solo un riconoscimento personale, ma un impegno collettivo per costruire insieme un futuro vibrante e inclusivo".

Ha poi continuato:

"Ascoltare le voci dei cittadini, affrontare le sfide locali con determinazione e promuovere la collaborazione per realizzare il potenziale straordinario della nostra comunità. Con Italia Viva, vogliamo essere il veicolo di speranza e cambiamento positivo nella vita di ciascun cittadino. Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno creduto in questa visione. Garantisco l’impegno nel lavorare incessantemente per onorare la fiducia riposta in me e nel nostro partito. Siamo pronti a iniziare questo viaggio insieme, verso un futuro che porti speranza, progresso e sia all'altezza delle nostre aspirazioni comuni".