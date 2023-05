Flash mob di Fratelli d'Italia: "Non c'è sicurezza in stazione"

Dopo l'ultima rissa in stazione a Canegrate, flash mob di Fratelli d'Italia.

Stazione nel mirino, flash mob di FdI

Non si placano le polemiche dopo la rissa scoppiata martedì nella stazione ferroviaria di Canegrate che ha visto un ragazzo rimanere ferito dalla lama di un taglierino. Nella serata di ieri, giovedì 25 maggio, proprio fuori dai locali in cui è avvenuta la rissa, il partito di Fratelli d’Italia ha organizzato un flashmob sulla sicurezza. "Le stazioni sono dei territori sensibili, è risaputo, il problema è che qui a Canegrate stanno avvenendo troppo spesso questi eventi - afferma Francesco Capriglione, consigliere comunale di FdI del gruppo di minoranza Canegrate nel cuore - Il nostro intento è quello di elevare l’attenzione e sensibilizzare non solo la popolazione ma soprattutto l’Amministrazione comunale che anche durante l’ultimo Consiglio comunale parla solo di 'percezione della sicurezza'". Capriglione ha aggiunto: "Speravo nella presenza di commercianti della zona siccome spesso sono loro i primi a lamentarsi sui social riguardo la poca sicurezza, alcuni addirittura hanno subito sulla loro pelle delle aggressioni". E ancora: "La connessione tra sicurezza e commercio è diretta: dove c’è sicurezza, i soldi circolano più facilmente, ecco perché questa zona dovrebbe avere maggiore considerazione da parte dell’amministrazione". Capriglione ribadisce: "Canegrate avrebbe bisogno di un terzo turno di sorveglianza della Polizia locale aderendo al progetto Smart".

Le parole del deputato De Corato

"Sono qui perché il tema della sicurezza, non lo si tratta solo quando si è assessori - afferma Riccardo De Corato, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana. - La situazione della sicurezza non è un problema solo a Canegrate come voi potete immaginare. Ci vuole maggiore impegno dei sindaci e della Polizia locale: gli agenti non possono essere utilizzati solo per fare le multe ma devono avere anche una buona presenza in città. La Polizia locale può e deve essere utilizzata: io avevo fatto degli accordi col Prefetto di Varese per presidiare le stazioni perché il problema, come visto in questi giorni e proprio in questo luogo, non è solo sui treni, ma anche nelle zone limitrofe. La loro presenza è importante per la sicurezza".