Finiguerra: “Con l’emergenza è emersa l’importanza dei nostri ospedali”

“Valorizziamo i nostri ospedali anzichè crearne di nuovi”, l’appello del consigliere di Cambiamo Abbiategrasso Domenico Finiguerra

Emergenza Coronavirus: “Ora emerge l’importanza dei nostri ospedali”

“Stiamo a casa. Mi sono esposto con forza perché ritengo sia determinante in queste settimane rispettare i divieti e le norme prescritte. La situazione è dura e dobbiamo impegnarci tutti”. Queste le parole con cui Domenico Finiguerra, leader di Cambiamo Abbiategrasso e consigliere di minoranza, inizia la sua intervista sul numero di Settegiorni Magenta Abbiategrasso in edicola dal 20 marzo. L’emergenza Coronavirus è al centro del dibattito politico, anzi l’assorbe quasi completamente.

Per il consigliere però, questa situazione è servita anche a mettere in luce, riflettere una volta di più, su quanto fatto dall’Amministrazione di Cesare Nai​​​​​​​ in questa prima parte di mandato.

“Valorizziamo le strutture esistenti”

«L’emergenza Covid-19 ha ricordato a molti l’importanza della sanità sui territori – continua il consigliere – Da anni ci battiamo per un potenziamento del nostro ospedale e spesso abbiamo trovato dei paletti da parte di Regione e non solo. Si stanno cercando soluzioni fantasiose o nuove costruzioni, ma io credo sarebbe opportuno investire su strutture già pronte e disponibili, attrezzarle e potenziarle nuovamente”

