Finanziamenti da oltre 300mila euro per il Comune

Finanziamenti al Comune di Nerviano: altri due bandi portano importanti risorse nelle casse comunali.

Due nuovi progetti finanziati e un fondo da ben 5 milioni di euro. Queste le novità sul fronte della casse comunali per cui esulta l'Amministrazione comunale di Nerviano. Al Comune, infatti, sono stati assegnati altri due finanziamenti grazie alla partecipazione al bando Cse 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel novembre dell'anno scorso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica inerente la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli edifici comunali.

"Il primo finanziamento è pari a 11mila euro per il progetto di efficientamento energetico consistente nel rifacimento dei serramenti esterni della palestra di via Torricelli a sant'Ilario, per una spesa complessiva di 120mila euro - annuncia il sindaco Daniela Colombo - Poi 196.909 euro per il rifacimento dei serramenti esterni della palestra di via Di Vittorio, il cui quadro economico complessivo è pari a 240mila euro. Questi finanziamenti si aggiungono agli altri già aggiudicati nel corso del 2022 che compongono una parte dei cinque milioni di euro del Fondo pluriennale vincolato illustrato dal vicesindaco e assessore al Bilancio Claudio Minoja in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025".

Fondo pluriennale vincolato sul quale il sindaco insiste:

"Un valore, quello del Fondo, che con circa cinque milioni stanziati non è mai stato così elevato nel corso degli anni precedenti e che dà la dimensione dello sforzo di progettazione e di ricerca delle fonti di finanziamento che non ha eguali in tenacia e rapidità. Nel 2022 sono state 'messe a terra' le prime iniziative di riqualificazione e ammodernamento del nostro territorio oltre che ad opere di manutenzione straordinaria degli immobili comunali che latitavano da più di un decennio. E rispetto al Piano delle opere pubbliche 2023-2025 bocciato dalle opposizioni, a loro dire 'privo degli adeguati finanziamenti', le ultime due aggiudicazioni per oltre 300mila euro di fondi complessivi sono la miglior risposta di come questa Amministrazione si pone rispetto al reperimento delle risorse economiche. La nostra ricetta è far leva sulle opportunità sovracomunali per integrare quanto reperibile attraverso la fiscalità locale che boccheggia a causa della spesa abnorme per utenze ed energia, cosa che la gestione precedente a guida Massimo Cozzi-Lega non ha saputo minimamente ricercate nè tantomeno cogliere".