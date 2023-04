Filistad si dimette da consigliera: ecco chi entra al suo posto

Nuove dimissioni in Consiglio comunale tra i banchi della minoranza a Sedriano.

Filistad lascia il suo posto da consigliera

Giovedì 27 aprile 2023, durante la seduta del Consiglio comunale a Sedriano è stata votata la surroga della consigliera comunale, nonché capogruppo, di Siamo Sedriano e Roveda Elisabetta Filistad.

La sua scelta di dimissioni, come ha spiegato, non nasce da divergenze interne, ma per questioni professionali.

Le parole di Filistad

ha affermato l'ormai ex consigliera:

"La scorsa settimana ho iniziato un master oltre al lavoro. Sono lavori che mi occupano molto tempo; inoltre, essendo da sola nel mio gruppo consiliare, mi sono resa conto di non riuscire a lavorare come si dovrebbe all’interno dell’Assise; purtroppo infatti dovevo saltare molti impegni istituzionali, come le Commissioni o gli stessi Consigli. Se prendo un impegno, lo devo portare avanti bene, altrimenti è inutile".

Da qui, quindi la sua decisione di dimettersi dal ruolo di consigliera.

Ecco chi entra al suo posto

Al suo posto, in Consiglio, è entrato Mattia Galeazzi, con studi di giurisprudenza alle spalle e fresco di laurea magistrale.

Ha concluso Filistad: