Fibra internet nelle scuole: la connettività diventa ultraveloce

Fibra internet nelle scuole di Nerviano.

Fibra nelle scuole, servizi ancora migliori

Si è completato il progetto di collegamento in fibra internet per le scuole di Nerviano: ora per gli alunni e insegnanti arriva una connettività ultraveloce.

L'intervento, che ha interessato i plessi delle vie Roma, Diaz, Di Vittorio, e della frazioni di Sant'Ilario e Garbatola, è stato realizzato sotto la guida dall’assessore all’Innovazione Flavio Cozzi grazie ad una convenzione con Città metropolitana "per l'utilizzo di una connettività stabile e performante dedicata all’Ente e alle scuole di Nerviano" spiegano dal palazzo comunale.

"Questa sinergia, che rappresenta un nuovo tassello del percorso di informatizzazione avviato, non solo va nella direzione di una maggiore cooperazione e collaborazione tra Enti pubblici, ma permette di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche e tecniche disponibili - afferma il sindaco Daniela Colombo - Il Comune, che con un contributo di Città Metropolitana ha effettuato le opere, sostiene i costi per le linee condivise con i plessi scolastici diventando il 'centro stella', ossia il punto focale per la divulgazione della connettività necessaria alle lezioni e alle attività scolastiche

che richiedono una connessione internet affidabile".

I vantaggi del progetto

"La fibra ottica non solo migliorerà l'esperienza di apprendimento degli studenti creando un ambiente educativo moderno e all’avanguardia, ma contribuirà anche a prepararli per le sfide e le opportunità da cogliere in un mondo sempre più connesso - prosegue Colombo - L’investimento nelle infrastrutture digitali e l’apporto innovativo sono ancora una volta la dimostrazione tangibile del nostro impegno per l'istruzione e per il progresso della comunità di Nerviano".