Festeggiamenti di fine anno, l'Amministrazione: andateci piano

Visto l’approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno, la sindaca Daniela Colombo e gli assessori comunali invitano tutti i cittadini ad un uso responsabile e comunque limitato di fuochi d’artificio anche all’interno dei giardini privati, allo scopo di prevenire pericoli per la salute pubblica e garantire la sicurezza di tutti.

Si ricorda che il vigente Regolamento di Polizia Urbana, all’art. 6 lett. o), vieta su suolo pubblico di “gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o altri simili artifizi pur se di libera vendita”.

"Accanto alla tutela per l’incolumità degli individui, l’Amministrazione comunale si unisce agli appelli delle associazioni animaliste che chiedono di evitare la consuetudine dei botti. Come noto, un rumore improvviso e violento può provocare nei nostri amici animali malessere, forte stress, spavento, tentativi di fuga o aggressività. Nella certezza che i nervianesi ben comprenderanno questo invito, si rinnovano gli auguri per tutti di buon Anno".