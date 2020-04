Qualche giorno fa il premier Conte ha annunciato la fase 2 che prevede un allentamento a scaglioni del blocco che finora ha permesso di contenere il propagarsi del Covid-19. La toelettatura per animali domestici si inserisce nell’insieme di attività che potranno riaprire dal 1 giugno e a riguardo il deputato Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, non si dice in accordo con quanto stabilito e annuncia la presentazione di un emendamento al decreto Lockdown affinché questi vengano autorizzati a riprendere l’attività.

Fase 2, Cecchetti: “Riaprire toelettatura per animali domestici”

“Vietare la riapertura dei negozi per la toelettatura di animali domestici è l’ennesima decisione assurda di questo governo sempre più allo sbando. Presenterò un emendamento al decreto Lockdown affinché vengano autorizzati a riprendere l’attività. Gli animali non trasmettono il Covid-19. Quindi, il servizio può essere svolto purché esclusivamente su appuntamento e garantendo sempre il distanziamento sociale. E’ ora che anche questi esercizi possano finalmente tirare su la saracinesca e riavviare così un servizio indispensabile per la cura e la salute degli animali da compagnia, ma anche per evitare loro conseguenze peggiori di carattere igienico-sanitario legati ad eccesso di pelo, dermatiti e presenza di parassiti”.

