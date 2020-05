Fase 2, Cecchetti (Lega): “Governo sciacallo contro commercianti Milano”

Il vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, ha espresso le sue considerazioni riguardo la Fase 2.

“Solo un governo sciacallo poteva multare i commercianti che protestavano a Milano pacificamente e a distanza di sicurezza. Quattrocento euro di sanzione è una misura che va oltre la follia. Dal governo Pd-5S-Iv-Leu pugno di ferro con questi lavoratori onesti e rispettosi della distanza sociale, ma occhi bendati per tutti quei manifestanti che lo scorso 25 aprile hanno violato ogni minima regola sanitaria. Due pesi e due misure che dimostrano ancora una volta come questo esecutivo non conosca vergogna”.