L'ex villa della mafia diventerà uno spazio per famiglie

L'ex villa della mafia diventerà uno spazio sociale: accade a Turbigo.

Si trova in via Gallarati e si tratta di un immobile confiscato alla mafia. Ora quella struttura diventerà un importante spazio sociale. Stiamo parlando dell'immobile che si trova a Turbigo. "Si tratta di una bella villa sequestrata quasi due anni fa e che verrà riutilizzata a scopo sociale - spiega il sindaco Fabrizio Allevi - La legge a cui ci siamo appellati la ritengo simbolica, permette infatti di riutilizzare beni utilizzati precedentemente per caratteri illeciti e ridarli alla società per una nobile causa".

Lo scopo sociale

"Stiamo stringendo un accordo con Azienda sociale, con loro vorremmo destinare la villa (dopo i lavori di ristrutturazione) per creare uno spazio neutro, ossia uno spazio protetto attraverso il quale le famiglie possono incontrarsi tra di loro, accompagnati e assistiti da personale specializzato, come assistenti sociali o psicologi - annuncia Allevi - Per questo grande progetto verranno utilizzati circa 50mila euro provenienti da un finanziamento che siamo riusciti ad aggiudicarci e altri 50mila che invece saranno messi da Azienda aociale. Questa struttura farà da polo per tutto il Castanese, non solamente quindi per il territorio di Turbigo;"