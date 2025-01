Ex Fonderia Cerrese: arriverà supermercato, verde e maxi parcheggio

Ex fonderia cerrese: al posto della vecchia fabbrica abbandonata di Cerro Maggiore nascerà un supermercato, verde e un maxi parcheggio.

Ex fonderia cerrese, il futuro dell'area ora dismessa

Ora arriva anche il nuovo futuro per l'ex Fonderia Cerrese, storica azienda di via Turati (di fronte al Biancaneve) a Cerro Maggiore oggi abbandonata da anni.

L'area sarà infatti completamente riprogettata e liberata, con un'ampia dotazione di verde e nuovi servizi (nelle foto ecco come si presenta l'area oggi e come diventerà). Per la precisione, lo scheletro dell'ex fabbrica lascerà il posto a delle unità commerciali tra cui - la più grande - sarà un piccolo supermercato alimentare. L'operatore si farà carico della bonifica dell'area, della realizzazione di alcuni investimenti viabilistici, di un ampio parcheggio e del potenziamento della rete ciclopedonale esistente. Ma non è finita perchè risorse saranno investite per finanziare i prossimi investimenti sul cimitero di Cantalupo.

La soddisfazione del Comune

"Come avevamo detto qualche mese fa, il nuovo Pgt, Piano di governo del territorio, sta dando le risposte concrete che ci aspettavamo e nuove certezze per la progettazione urbanistica su cui costruire il futuro di Cerro e Cantalupo - afferma il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Alessandro Provini - Innovazione porta innovazione e così gli investimenti portano investimenti, servizi e lavoro".

E il sindaco Nuccia Berra prosegue:

"Saper cogliere le occasioni per recuperare aree dismesse ed al tempo stesso garantire nuovi servizi ed opportunità per la nostra comunità è fondamentale. Al momento siamo soddisfatti dei risultati strategici acquisiti, che permetteranno di iniziare quel cambiamento a lungo atteso. Quell'innovazione che stiamo iniziando a vedere, risultato di una strategia iniziata nello scorso mandato. Come in tutti i cambiamenti gli effetti arrivano con tempi assai differenti, soprattutto se l'iniziativa vede anche l'azione del privato nel costruire il beneficio ed i nuovi servizi pubblici. Ma la spinta propulsiva concretizzatasi con gli investimenti comunali fatti in questi anni, grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti, sta accelerando l'iniziativa imprenditoriale privata".

Le tempistiche? I lavori inizieranno appena terminerà l'iter amministrativo, la loro fine è prevista per la seconda metà del 2026.