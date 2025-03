Ex discarica, anche Rescaldina contro il nuovo progetto. E il Comitato scende in piazza

Ex discarica di Cerro Maggiore, anche il Comune di Rescaldina dice no al nuovo progetto di conferimento rifiuti. E il comitato scende in piazza.

Ex discarica, anche Rescaldina dice no

Anche il Comune di Rescaldina dice no al nuovo progetto di riempimento del sito dell'ex discarica di Cerro Maggiore. Il progetto, presentato nei mesi scorsi dall'Amministrazione comunale cerrese, prevede infatti un "progetto di ripristino ambientale" ma non piace a molti.

"Siamo contro la riapertura della discarica di Cerro Maggiore - affermano dalla lista di maggioranza Vivere Rescaldina - Stiamo pensando: sette camion all'ora per dieci ore al giorno quanti camion fanno? E per cinque giorni alla settimana? E per quattro settimane al mese? E per 11 mesi? E se tutti questi camion li moltiplichiamo per 10 anni? Siamo arrivati a conteggiare 154mila camion, sarebbe una colonna lunga circa 1.800 chilometri, come da Rescaldina a Palermo. Ma tutta sul territorio di Rescaldina. Noi diciamo: no grazie. Anche per questo motivo appoggiamo e chiediamo di firmare la petizioni del comitato No Discarica di Cerro Maggiore".

Il comitato in piazza

Come noto a Cerro Maggiore è rinato il Comitato no discarica che, prosegue nella sua raccolta firme, e domenica 30 marzo 2025 (dalle 8.30 alle 12.30) sarà in piazza della chiesa parrocchiale di Cerro Maggiore proprio per proseguire la petizione "e discutere coi cittadini del progetto di riapertura della discarica".

Il progetto viene invece fortemente difeso dall'Amministrazione comunale cerrese.