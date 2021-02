Partiti i lavori per lo smaltimento dell’eternit dalle coperture dell’ex fonderia di Arluno. E’ questa la notizia che la politica arlunese aspettava da tempo e che ha visto il suo avvio nella giornata di lunedì.

Eternit all’ex fonderia: sono partiti i lavori tanto attesi

Un’epopea giunta al termine dopo anni di scontri via missiva tra le parti coinvolte, da un lato il Comune di Arluno, dall’altro i privati, proprietari della struttura. Nell’ottobre del 2019 l’Amministrazione guidata da Moreno Agolli dispone, attraverso un’ordinanza, che i proprietari della struttura si attivino per la rimozione dell’eternit dai tetti degli edifici entro tre mesi. L’accordo tra i soggetti coinvolti verrà raggiunto soltanto un anno più tardi, nel dicembre 2020, quando i proprietari presentano un piano di lavoro con la data di inizio dei lavori per smaltire l’amianto, previsti per il 22 febbraio: «La promessa è stata mantenuta – ha confermato il primo cittadino – Possiamo dirci soddisfatti perché lunedì sono iniziati gli interventi come stabilito. C’è da dire che la pandemia non ha aiutato e i tempi si sono allungati anche per questo motivo».

La soddisfazione di Cambiamo Arluno

Ad esultare per la vittoria portata a casa, è anche la fazione politica d’opposizione guidata da Alfio Colombo che ha sempre dato battaglia in Consiglio comunale per il raggiungimento del risultato:«Come gruppo siamo soddisfatti del traguardo raggiunto perché questo era uno dei temi fondamentali del nostro programma durante la campagna elettorale – ha commentato Colombo – La salute pubblica è importante e non può passare in secondo piano; durante questi anni più volte ci siamo battuti affinché l’Amministrazione prendesse posizione e agisse». «Finalmente siamo riusciti a raggiungere un risultato, che però, a detta nostra, arriva troppo tardi perché l’indice di degrado è scaduto nel 2015 e questo lavoro doveva essere fatto nella prima Amministrazione Agolli», ha concluso il consigliere di Cambiamo Arluno, Elisabetta Fusar Poli.