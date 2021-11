Enzo Tenti è il coordinatore del Magentino

Forza Italia

E' stato nominato dal Commissario Graziano Musella.

Enzo Tenti è il nuovo referente di zona di forza Italia. E’ tra i 17 nuovi responsabili nominati lunedì dal Commissario provinciale di Forza Italia, Graziano Musella.

La scelta di Musella

“Questa scelta deriva dalla volontà di rendere più efficace la presenza del Partito sul territorio e rilanciarlo in ogni sua realtà, amministrativa e di circolo, creando un efficiente coordinamento fra le dimensioni locali”, è la motivazione. Tenti coordinerà Arluno, Boffalora sopra Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo con Casone, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone.

Il commento di Tenti

“Ringrazio l’onorevole Musella per la fiducia mostratami con questa nomina e ringrazio i sedici altri responsabili di zona che, come me, credono fermamente nel progetto di rinnovamento del partito, partendo dalla valorizzazione delle realtà locali. Il Magentino rappresenta una delle aree più importanti della Città Metropolitana di Milano, nella quale esistono realtà di buona politica, da sostenere con determinazione, e che possono essere da esempio per i comuni limitrofi, in una visione unitaria di zona. Non appena sarà possibile riuniremo tutte le componenti del nostro partito per delineare insieme un percorso di rilancio condiviso basato sulla competenza, l’esperienza, la conoscenza e il rinnovamento”, ha commentato Tenti.