Emanuele Brunini lascia il Movimento 5 stelle

Verso le elezioni

Il consigliere comunale magnaghese ha aderito alla nuova lista civica SiAmo Magnago e Bienate.

Emanuele Brunini non fa più parte del Movimento 5 stelle.

Com'era già nell'aria da qualche mese, il consigliere comunale ormai ex pentastellato ha deciso di sposare la causa di SiAmo Magnago e Bienate, la nuova lista civica che alle amministrative di giugno correrà insieme al Centro-Destra per Dario Candiani sindaco.

"Credo che sia arrivato veramente il momento di fare chiarezza sul mio futuro nelle prossime elezioni - spiega Brunini - Per 5 anni ho rappresentato in Consiglio comunale il Movimento 5 stelle il quale, nel 2017, mi ha permesso di essere eletto in Consiglio e avviare un percorso politico con l'intento di portare e proporre una serie di proposte e tematiche. Il mio intento è stato sempre quello di collaborare con qualsiasi cittadino e, nell'ultimo periodo della mia attività, ho condiviso molto positivamente principi e idee con il gruppo civico SiAmo Magnago e Bienate. È stato veramente un piacere conoscere politicamente altre persone e collaborare nel corso di questi mesi, facendo parte di un gruppo in cui ho trovato la possibilità di continuare un percorso già intrapreso, che prevede solo ed esclusivamente la volontà di sviluppare idee e progetti, su temi e questioni. Posso serenamente affermare di essermi trovato in piena sintonia con i vari componenti di SiAmo Magnago e Bienate, tanto da entrare a far parte di questa lista civica, terminando il mio impegno come attivista del Movimento 5 stelle".