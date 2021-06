Elezioni Turbigo: Fabrizio Allevi candidato sindaco, Manila Leoni vice

Elezioni comunali a Turbigo: intesa tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Elezioni amministrative, Allevi è il candidato del centrodestra

"C’è unità tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia a Turbigo per le prossime elezioni comunali: con spirito di rinnovata collaborazione, il centrodestra si ripresenterà unito anche nelle prossime amministrative". Questo l'annuncio che arriva dal coordinamento provinciale Milano di Fratelli d'Italia. Il candidato sindaco sarà Fabrizio Allevi (attuale assessore all'Ambiente) scelto come leader unitario della compagine; vicesindaco, in caso di vittoria, sarà Manila Leoni (attuale assessore alle Politiche della famiglia, Servizi sociali e Pubblica istruzione).

La squadra

"Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi con L’Italia e Cambiamo-Coraggio Italia insieme a esponenti del mondo civico rappresentati dal gruppo di Insieme per Turbigo, lavoreranno in continuità con l’amministrazione uscente, riconoscendo in Fabrizio Allevi il candidato sindaco unitario, e in Manila Leoni il vicesindaco -proseguono dal coordinamento - Esperienza amministrativa e innovazione saranno i due cardini su cui si baserà la nuova compagine, con persone che hanno già lavorato in amministrazione insieme a persone nuove che porteranno novità nella lista. Tanti sono i progetti su cui il gruppo si focalizzerà, progetti in continuità con l’amministrazione uscente e altre novità che presto comporranno il programma dei lavori".