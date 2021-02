Elezioni: Scelgo Dairago in campo con Olgiati

Elezioni: Federico Olgiati sarà il candidato sindaco per il gruppo Scelgo Dairago.

Elezioni a Dairago: la scelta di Olgiati

Il presidente della Consulta sportiva e membro del Consiglio direttivo dell’Us Dairaghese ciclismo scende in campo per le elezioni amministrative dairaghesi di quest’anno. Ventinovenne, laureato in scienze politiche e dipendente in un’azienda di telecomunicazioni del territorio, Olgiati entra in politica in un periodo certamente non facile.

Gli obiettivi del gruppo

“Scelgo Dairago è una nuova lista civica con un orientamento politico di centrodestra ben coesa e con il giusto equilibrio tra gioventù ed esperienza, che riunisce sia persone legate ai partiti sia liberi cittadini, con progetti e obiettivi comuni allo scopo di rinnovare e far crescere il nostro piccolo comune, mantenendo quel rapporto tra gli abitanti che caratterizza Dairago e che è l’essenza della sua bellezza – hanno dichiarato – Rinascita e crescita è tutto quello che vogliamo per il nostro paese. L’obiettivo è realizzarli mantenendo al centro il cittadino e tutte le realtà presenti sul territorio con l’obiettivo di ridare vitalità alla comunità dairaghese e al suo tessuto socio-economico”.

I temi che stanno più a cuore a Scelgo Dairago

“Dairago ha bisogno di un intervento di ampio respiro, che vada a toccare i diversi elementi della sua comunità come istruzione, giovani, sport, associazioni, territorio e imprese, per far sì che la coesione di questi fattori porti rinnovamento e vitalità alla comunità – hanno continuato – Per questo motivo, la pianificazione e la programmazione, che superino l’orizzonte di mandato, saranno due fattori di estrema importanza del nostro progetto. Nel corso dei prossimi mesi andremo ad illustrare nello specifico il nostro programma. Crediamo nel confronto costruttivo, nella partecipazione, ovvero nel valore che idee e proposte diverse possono apportare. Ascoltiamo le parole di tutti per includere e ottenere la soddisfazione della comunità”.