amministrative 2021

Elezioni Rosate: Carlo Tarantola è il nuovo sindaco. Il leader di Per Rosate ha avuto la meglio su Alessio Curzio, candidato del centrodestra, con il 74% dei consensi

Elezioni Rosate: Carlo Tarantola è il nuovo sindaco. Il leader di Per Rosate ha avuto la meglio su Alessio Curzio, candidato del centrodestra, con il 74% di preferenze.

Elezioni Rosate: Carlo Tarantola è il nuovo sindaco

Carlo Tarantola vince per distacco le elezioni amministrative 2021. Il candidato della lista civica Per Rosate ha conquistato la fascia tricolore con il 74% dei voti. Una vittoria netta con 1851 voti a favore, contro i 647 del contendente Alessio Curzio. Hanno votato 2596 rosatesi sui 4564 aventi diritto, per una affluenza pari al 56,88%.

525 a 182 seggio 1

401 a 123 seggio 2

483 a 177 seggio 3

442 a 165 seggio 4

Le parole del vincitore, Carlo Tarantola

"Hanno vinto la concretezza, la trasparenza, la voglia di fare, la lealtà e una grande squadra. Non mi aspettavo un margine così largo ma la fiducia era grande perché venivamo da cinque anni precedenti di buona amministrazione, ed ora vogliamo proseguire su questo percorso".

Le parole di Alessio Curzio

"Il risultato è evidente. Prendiamo atto della volontà popolare che si è espressa in modo incontrovertibile. Ora tuteleremo gli interessi degli elettori che ci hanno votato sostenendo le nostre proposte. E garantiamo una opposizione molto più incisiva di quella di questi ultimi cinque anni, che è riuscita a consolidare l'immagine dell'altra lista civica accrescendone il consenso: forse non hanno fatto fino in fondo il proprio compito. Ma c' è anche un problema politico legato allo stato di salute del centrodestra a Rosate, frammentato tra noi esponenti dei tre principali partiti, tra chi - a torto o a ragione - sostiene la civica di Tarantola ed altre persone che si definiscono di centrodestra ma non hanno mai sostenuto nè i partiti nè le persone designate dagli stessi, remando anzi apertamente contro secondo principi personalistici". Curzio conclude: "Come rappresentante del centrodestra in consiglio mi rendo disponibile fin da ora per lavorare assieme con l'obiettivo di costruire una rinnovata unità. Quanto ai nostri avversari, facciamo loro i complimenti per il risultato e, pur facendo gli interessi del centrodestra e del nostro elettorato, assicuriamo che collaboreremo in modo costruttivo a qualsiasi iniziativa che comporterà un beneficio per Rosate".

Del Ben: "Ha vinto anche il buon lavoro fatto in questi cinque anni"

Ha commentato il risultato anche il sindaco uscente Daniele Del Ben, che ha raccolto quasi 350 preferenze personali a sostegno di Tarantola: