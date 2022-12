Elezioni regionali: si vota il 12 e 13 febbraio

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il decreto per le votazioni regionali che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio 2023.

Elezioni regionali a febbraio

“I comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Regione Lombardia sono convocati per domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15”.

È quanto contenuto nel decreto firmato oggi dal presidente Attilio Fontana che ufficializza date e modalità delle elezioni regionali in Lombardia.