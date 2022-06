Elezioni regionali, Moratti pronta a candidarsi. Gelo dalla Lega: "Squadra che vince non si cambia"

Elezioni regionali in Lombardia, Letizia Moratti lancia la sfida: "Attendo dal centrodestra segnale per proseguire uniti".

Elezioni regionali, l'annuncio di Letizia Moratti

Due frasi pronunciate ai microfoni di Radio Lombardia che hanno mandato in fibrillazione il centrodestra. "Sono quotidianamente sollecitata da più parti a candidarmi - ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia - Ritengo di poter rappresentare una risorsa importante per il centrodestra che governa Regione Lombardia e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato". Moratti ha espresso così, urbi et orbi, la propria disponibilità a correre per la presidenza della Regione, per il centrodestra, alle elezioni dell’anno prossimo.

"Attendo dal centrodestra un segnale concreto"

"Molti ritengono che, dopo l’intenso lavoro e i risultati raggiunti in questo anno mezzo, la mia figura possa rappresentare una risorsa importante per il centrodestra che governa Regione Lombardia, e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato - ha detto Moratti rispondendo a una domanda della conduttrice - La mia storia lo testimonia e da tempo ho offerto la mia leale disponibilità come valore aggiunto per la coalizione. Sono quotidianamente sollecitata da più parti a candidarmi, dal volontariato al terzo settore, dal mondo cattolico a quello industriale, artigiano, associativo in genere. Attendo dal centrodestra un segnale concreto per proseguire uniti il cammino intrapreso".

Gelo dalla Lega: "Squadra che vince non si cambia".

Non si è fatta attendere la replica del Carroccio alle parole di Letizia Moratti, e il tono è stato piccato. "Il candidato della Lega è Attilio Fontana: ha combattuto in uno dei momenti più drammatici della storia del Paese e della Lombardia e ne è uscito a testa alta nonostante il fango - ha detto il coordinatore regionale lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti - La Lombardia continua a confermarsi un’eccellenza internazionale. Squadra che vince non si cambia".