Elezioni regionali: affluenza al 41%. Nel 2018 era il 74%

Affluenza in calo per le elezioni regionali della Lombardia che si sono appena concluse, oggi 13 febbraio 2023. Rispetto al 2018, quando avevano votato il 74% degli aventi diritto, il dato vedo un'affluenza a chiusura dei seggi del 41,55%.

Elezioni regionali: i dati dell'affluenza

Si sono appena chiuse le urne per le elezioni regionali della Lombardia che quest'anno ha visto una corsa a quattro per la carica di governatore della Lombardia. Per il centrodestra è presente il governatore in carica, Attilio Fontana; per il centrosinistra c'è invece Pierfrancesco Majorino, ex membro della Giunta del Comune di Milano e parlamentare europeo; per il Terzo polo la candidata è Letizia Moratti, che fino a pochi mesi fa faceva parte della Giunta regionale; per la sinistra di Unione Popolare la candidata è Mara Ghidorzi.

I dati sono in calo rispetto alle ultime elezioni amministrative e rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2018 quando avevano votato molti più lombardi. Alla chiusura dei seggi in Lombardia ha votato il 41,55%. Nel 2018 alla conclusione delle elezioni i votanti erano stati il 74%.

I dati della Provincia di Milano

I numeri dei votanti della provincia di Milano non si discostano molto dal resto della regione con una percentuali alle 15 del 41,22%. Alla chiusura delle urne nel 2018 avevano votato 72,02% degli aventi diritto.