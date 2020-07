Elezioni Parabiago: presentata la lista della Lega a supporto della candidatura di Raffaele Cucchi.

Elezioni Parabiago: presentata la lista della Lega a supporto di Cucchi

Presentati i 16 candidati della lista della Lega a supporto della candidatura di Raffaele Cucchi nella serata di oggi, martedì 28 luglio 2020. Tanti i volti conosciuti della politica, ma tante anche le cosiddette new entry.

Capolista sarà Luca Ferrario, attuale capogruppo del Carroccio in Consiglio. Tra chi ha già esperienza anche Elisa Lonati, oggi assessore al Sociale, Diego Scalvini, attuale assessore allo Sport, Dario Quieti, attuale assessore ai Lavori pubblici, Ulisse Cherubelli e Stefania Zerbini, oggi consiglieri. A loro si aggiungono Daniele Luigi Susin, Adele Paola Malacrida, Massimo Banfi, imprenditore noto in città, Cecilia Cipriani, Manuel Bongini, agricoltore parabiaghese, la ex preside dell’istituto Maggiolini, Daniela Lazzati, Roberto Mezzena , Valentina Re, Bruno Miguel Raimondi e Luca Scocozza.

Tutti hanno sottolineato l’impegno profuso dall’Amministrazione in questi 5 anni e la volontà di sostenere ancora una volta Cucchi “per continuare il bel lavoro fatto e mettere in campo anche nuove esperienze”.

Nelle prossime settimane si presenteranno anche le altre liste della coalizione di centrodestra, a cominciare da AtrivaMente presente stasera in piazza della Vittoria per “sostenere la candidatura di Raffaele Cucchi”.

