Elezioni, NuovaMente Villa punta su Katia Iura

Elezioni, l'opposizione sfida Barlocco con Katia Iura

Si tratta di Katia Iura, che si descrive così: "Mi chiamo Katia Iura, sono nata nel 1970 a Legnano, sposata con Claudio da 16 anni e mamma di due splendide figlie: Sofia e Carlotta. Il mio percorso scolastico mi ha permesso di conseguire una maturità linguistica, una laurea infermiestica e un master in coordinamento delle professioni sanitarie. Di professione sono un coordinatore infermieristico. Lavoro presso l'Asst Ovest Milanese sia nell'area di Legnano che in quella di Cuggiono. Mi sono trovata a rispondere all'emergenza sanitaria sperimentando diversi settori quali il coordinamento della Rianimazione 3, il coordinamento dell'ambulatorio tamponi e del centro territoriale Covid a Lgnano e il coordinamento degli infermieri di famiglia e comunità a Cuggiono. Sono stata parte attiva nella campagna vaccinale domiciliare con i pazienti fragili e presso i centri diurni disabili. Questa esperienza ha ulteriormente rafforzato le mie convinzioni di fare emergere la centralità del cittadino e il suo bene primario: la salute". Lo slogan scelto per la campagna elettorale della lista civica appoggiata dai maggiori partiti di centro destra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, che quest'anno saranno presenti con il loro simbolo) è "Al lavoro con te, per il cambiamento!". Alla presentazione, iniziata da pochi minuti, insieme alla candidata, ci sono Elena Fornara, Andrea Perini, Alessandro De Vito, Vincenzo Lapaglia e Marco Venegoni.