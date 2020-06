Elezioni Legnano: La Sinistra-Legnano in Comune correrà con una sua lista e candidato sindaco

Elezioni Legnano: la lista La Sinistra-Legnano in Comune correrà da sola con uno suo candidato sindaco.

Elezioni Legnano, la lista di sinistra correrà da sola

Si chiama La Sinistra-Legnano in Comune. Sarà la lista di sinistra che sarà in campo per le prossime elezioni comunali di Legnano. Correrà da sola, con un suo candidato sindaco. “In vista delle elezioni di un nuovo Consiglio Comunale e di un nuovo Sindaco per la città di

Legnano, dopo le note vicende politiche e giudiziarie che hanno condotto allo scioglimento

anticipato del Consiglio Comunale eletto nel 2017, la lista Legnano in Comune – Sinistra

Costituzione, lista che si è presentata alle precedenti elezioni amministrative, già dallo scorso

mese di ottobre ha svolto una serie di incontri con le forze politiche dell’area di centro- sinistra e

ambientalista con l’obiettivo di costruire una coalizione capace di rispondere ai bisogni dei

cittadini e di creare le condizioni per affrontare in modo solidale, equo, trasparente e partecipato

le sfide che ci attendono nel prossimo futuro – spiegano dalla lista – Purtroppo abbiamo registrato l’indisponibilità e/o chiusura da parte delle altre forze politiche a trovare una soluzione condivisa. Abbiamo perciò deciso di essere parte attiva anche in questa tornata elettorale con una nostra lista e un nostro candidato sindaco per perseguire i valori in cui crediamo, per proporre soluzioni agli annosi problemi della nostra città, che sono causa del malessere dei cittadini, e per dare voce e volto a tutte quelle realtà e persone che a nostro parere non verrebbero rappresentate dagli attuali schieramenti. Realtà e persone che dopo la pandemia del Covid-19 sono ancora più numerose e molte anche in maggiore difficoltà. L’ente comunale può fare molto anche per costoro a vari livelli, dipende dalle scelte che farà la prossima Amministrazione comunale”.



