Elezioni: Italexit ufficialmente fuori dai giochi

Abbiategrasso

Elezioni ad Abbiategrasso, Italexit presenta la lista fuori tempo massimo.

La campagna elettorale perde uno dei protagonisti. Pietro Bernini non ci sarà. Il progetto politico di Paragone non è stato ammesso e non parteciperà alle amministrative 2022.

Elezioni: Italexit presentata la lista oltre i termini stabiliti

E’ ufficiale Italexit non sarà in corsa per le elezioni comunale che si terranno il 12 giungo d Abbiategrasso. La lista del progetto politico di Gianluigi Paragone non è stata ammessa.

Ora Abbiategrasso dovrà accontentarsi di un tris di candidati, Cesare Nai, Alberto Fossati e Luigi Tarantola, il poker di nomi è durato il tempo di un confronto pubblico, prima di esaurire un’avventura appena comincia. Per il candidato sindaco Pietro Bernini tanta amarezza e delusione per un’occasione mancata.

Non è colpire l’obiettivo l’importante è percorrerlo, forse questo il concetto, il tentativo di Italexit alle elezioni di Abbiategrasso, per saggiare il terreno e portare aventi un discorso politico.

Al momento non si conoscono le motivazioni esatte di tale esclusione, ma Bernini sentito sulla questione ci ha detto “E’ ufficiale noi non ci saremo – abbiamo presentato la lista oltre i termini stabiliti”.

Nella foto di copertina, da sinistra Gianluigi Paragone e Pietro Bernini