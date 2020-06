Elezioni, il candidato M5s al commissario: “Seggi elettorali nelle palestre”

Elezioni, seggi elettorali non nelle scuole ma nelle palestre.

Elezioni, Rigamonti: “Sia rispettato il diritto allo studio”

A chiedere l'”allestimento dei seggi elettorali nel rispetto del diritto allo studio” è Simone Rigamonti, candidato del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni amministrative di Legnano. A questo proposito oggi, lunedì 29 giugno 2020, Rigamonti ha scritto al commissario straordinario Cristiana Cirelli, “in conformità alla necessità espressa da una parte della cittadinanza legnanese, che a noi si è rivolta, al fine di evitare che con le imminenti elezioni amministrative di settembre si addivenga ad un’ulteriore interruzione dell’attività didattica per l’allestimento dei necessari seggi elettorali”.

“L’uso delle palestre permetterebbe di non perdere altri giorni di scuola”

“Vorremmo farci parte diligente e proporre all’Amministrazione pro tempore di valutare un possibile allestimento dei suddetti seggi cittadini all’interno delle palestre scolastiche – prosegue il candidato pentastellato – L’utilizzo di questi spazi alternativi permetterebbe agli alunni di non perdere ulteriori giorni di scuola, dopo mesi di interruzione forzata, garantendo, in tal modo, continuità didattica al nuovo anno scolastico. Si osserva come l’inserimento dei seggi nella palestre degli stessi istituti scolastici manterrebbe invariato il numero delle sezioni e la loro naturale ubicazione senza rendere necessario l’espletamento di complessi adempimenti burocratici a carico dell’Ufficio Elettorale. Sicuri di un Suo interessamento circa la questione in oggetto rimaniamo fiduciosi che la prossima tornata elettorale possa non ledere il diritto allo studio del nostri ragazzi già abbondantemente penalizzati dall’emergenza sanitaria in risoluzione”.

