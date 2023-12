Elezioni, ecco il candidato della lista uniti per Santo Stefano Ticino

È Furio Audino il candidato sindaco della lista Uniti per Santo Stefano Ticino.

Elezioni, la lista Uniti per Santo Stefano Ticino ha le idee chiare

Manca ancora qualche mese alle elezioni comunali di giugno, ma il gruppo che attualmente siede in opposizione ha le idee ben chiare e si è mosso per annunciare il suo candidato sindaco. A spiegare il duro lavoro di questi mesi, dove l’obiettivo era costruire una rete di persone che avessero a cuore il futuro del paese, è la lista Uniti per Santo Stefano Ticino.

"Durante i numerosi incontri abbiamo delineato il candidato sindaco ideale: affidabile, giovane e dinamico, propenso all’ascolto, capace e con una visione chiara ed innovativa del futuro, ma allo stesso tempo con una forte conoscenza del territorio" hanno spiegato.

Chi è Furio Audino

La risposta a queste richieste è stata trovata proprio in Furio Audino, nato a Magenta nel 1987 e cresciuto a Santo Stefano Ticino, dove ha frequentato le scuole e dove, da sempre, è attivo nell’associazionismo e nel volontariato, sempre impegnato nell’organizzazione di eventi e manifestazioni. Da sempre attivissimo politicamente e nel campo del centrosinistra locale, dal 2017 al 2019, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale di opposizione. Infine, da un punto di vista professionale, Furio Audino è un consulente aziendale e si occupa di ottimizzazione di processi produttivi e gestionali nelle imprese.

"Con lui condividiamo l'obiettivo di proporre un'Amministrazione trasparente"

Hanno continuato:

"Con Furio condividiamo l’obiettivo di proporre al paese un’Amministrazione aperta e trasparente, chiara da subito con i cittadini riguardo alla strada che vuole intraprendere e, soprattutto, capace di ascoltarne i problemi, ma anche le proposte - hanno continuato - Siamo convinti, infatti, che una buona amministrazione comunale debba affrontare le questioni quotidiane senza, però, rinunciare ad una visione ampia ed innovativa, basata sulla contaminazione di realtà diverse ed esperienze esistenti".

"Voglio che i cittadini si sentano partecipi dei nostri progetti"

Audino ha ben chiara la strada da percorrere.

"Bisogna avere coraggio - ha affermato Audino - Voglio comunicare un progetto che possa coinvolgere tutti: voglio che i cittadini si sentano partecipi dei nostri progetti. Non intendo elencare tutte le cose che non sono state fatte, perché voglio semplicemente dimostrare ciò che potrò fare io. Ho in mente di proporre progetti che possano durare anche dopo il mio possibile primo mandato. Sono nato a Santo Stefano Ticino, e dalla mia gioventù tante cose sono cambiate, ma non le risposte alle nuove esigenze dei cittadini. La popolazione è aumentata, e bisogna occuparsene".

E dalla lista uniti per Santo Stefano Ticino hanno chiosato: +