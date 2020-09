Elezioni comunali Legnano: Forza Italia soddisfatta del risultato

Domenica 20 e lunedì 21 settembre Legnano è stata chiamata alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Al termine del conteggio dei voti Carolina Toia, leader della coalizione di centrodestra formata dalla lista civica che porta il suo nome e da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha ottenuto il 41,35% (con 11.615 voti) mentre Lorenzo Radice, espressione della coalizione di centrosinistra formata da riLegnano, Partito democratico e dalla lista nata dalla fusione tra Insieme per Legnano e Legnano popolare il 31,59% (con 8.875 voti). Molto staccati gli altri sfidanti: terzo Franco Brumana (Legnano cambia e Movimento dei cittadini) con l’11,88% (3.338 voti), Franco Colombo (lista Franco Colombo sindaco) con il 5,91% (1.659 voti), Simone Rigamonti con il 4,30% (1.209 voti), Alessandro Rogora con il 3,36% (944 voti) e Lucia Bertolini con l’1,60% (450 voti). Forza Italia si dice soddisfatta del risultato ottenuto.

“Forza Italia ha ottenuto a Legnano un risultato importante, che la pone al di sopra della media nazionale, grazie al lavoro paziente, costante, instancabile condotto da tutta la squadra azzurra, a sostegno del candidato sindaco Carolina Toia.

Il partito si conferma così forza essenziale per l’affermazione del centrodestra che, unito, dimostra di essere il riferimento politico naturale e imprescindibile per l’amministrazione della città.

Significative anche le affermazioni personali dei due candidati di punta: Letterio Munafò, secondo eletto più votato in assoluto, e Roberta Paparatto, risultata la donna ad aver ottenuto il maggior numero di consensi in questa tornata elettorale.

Ora ci aspetta il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. Il vantaggio di 10 punti che Carolina Toia può vantare sull’avversario delle sinistre è certamente rilevante, ma non sarà consentito abbassare la guardia nelle prossime due settimane di campagna elettorale, in vista del ballottaggio del 4/5 ottobre.

Forza Italia Legnano è infatti convinta che l’elettorato legnanese saprà rispondere nel modo migliore alla chiamata alle urne, rafforzando la scelta della candidata di centrodestra, espressione dei valori tradizionali, individuali e collettivi che da sempre distinguono la storia della Città.

Dunque, i componenti di Forza Italia saranno nuovamente in pista, giorno dopo giorno, fino al ballottaggio, per incontrare i cittadini – soprattutto i cosiddetti “indecisi” e coloro i quali non si sono recati alle urne per il primo turno elettorale – e sostenere Carolina Toia nella sua e nostra corsa a Palazzo Malinverni”.