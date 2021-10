Elezioni comunali, ballottaggio a Nerviano: le affluenze di domenica

I dati in tempo reale

Elezioni comunali, a Nerviano è in corso il ballottaggio. Oggi, domenica 17 ottobre, le urne saranno aperte dalle 7 alle 23; domani, lunedì 18, si potrà votare dalle 7 alle 15.

La sfida è tra il sindaco uscente Massimo Cozzi, sostenuto da Lega-Gin e Con Nerviano e Daniela Colombo che è supportata dalle liste civiche Tutti per Nerviano, Scossa civica e Gente per Nerviano. Al primo turno Cozzi aveva ottenuto il 39,27% dei consensi, Colombo si era fermata al 30,56%. Nessun apparentamento con gli sfidanti del primo turno: sia Sergio Garavaglia (Fratelli d'Italia e Forza Italia, 10,43% al primo turno) che Girolamo Franceschini (Partito democratico, 19,74%) non hanno sostenuto alcuno dei due candidati né hanno dato indicazioni di voto.

A mezzogiorno aveva già votato il 9,70% degli elettori

Alle 12 di oggi, domenica 17, aveva già espresso la propria preferenza il 9,70% degli aventi diritto (alla stessa ora di domenica 3 ottobre, per il primo turno, l'affluenza alle urne era stata dell'11,43%; quella complessiva del 59,91%).